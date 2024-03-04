В Татарстане все 10-классники будут проходить военные сборы

В Татарстане ученики 10-х классов проходят пятидневные сборы по военной подготовке, где они изучают различные навыки, включая сборку и разборку автомата Калашникова, а также проходят строевую подготовку. Информацию об этом представил министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков.

Он также поделился, что за последние три года в регионе были открыты три дополнительных центра военно-патриотического воспитания молодежи под названием «Авангард» в Нижнекамске, Чистополе и Казани. Учебные сборы проводятся именно там.



Садыков отметил, что совместно с минобрнауки РТ в городах и районах республики организуют приезд всех учеников 10 классов на эти сборы.

Он подчеркнул, что это является важным шагом в работе по формированию патриотизма у молодого поколения. В ходе военной подготовки школьники изучают различные навыки, включая сборку и разборку автомата Калашникова, проходят строевую и физическую подготовку, а также курсы по радиационной и химической защите. Садыков добавил, что эти курсы являются достаточно интересными.