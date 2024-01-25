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· Артем Акчурин

В Татарстане возобновили поставки продуктов после снегопадов

В Татарстане возобновили поставки продуктов после снегопадов

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В Татарстане были восстановлены поставки товаров в продуктовые магазины. Ранее, они были нарушены из-за погодных условий, снегопадов, снежных заносов, а также ограничения передвижения на федеральных трассах. Полки магазинов полностью заполняться только к 26-27 января.

Напомним, что из-за непогоды были закрыты трассы М-7 и М-12, поэтому большегрузы не могли проехать.

По словам заместителя главы Минпромторга РТ Сергея Этуса, на сегодняшний день доставка продуктов в торговые сети осуществляется в полной мере. А быстрое исчезновение продуктов в период непогоды, можно объяснить тем, что некоторые татарстанцы закупали продукты в огромном количестве.

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