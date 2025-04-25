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В Татарстане возможно резкое похолодание после жары

Гидрометцентр Татарстана предупредил о похолода...

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Конец апреля в Татарстане окажется на редкость суровым и нестабильным. По данным Гидрометцентра РТ, регион ожидает резкое похолодание с 27 по 30 апреля, которое будет сопровождаться осадками, ветром и ночными заморозками.

В пятницу и субботу, 25–26 апреля, температура воздуха ещё будет радовать весенним теплом:

  • до +23°C в центральных и восточных районах,

  • на западе республики уже ожидается похолодание до +15…+8°C.

Также прогнозируются кратковременные дожди с грозами, а ветер усилится до 15–17 м/с. В отдельных районах ночью возможен туман.

Однако с воскресенья, 27 апреля, ситуация резко изменится. Из-за активных атмосферных фронтов температура существенно понизится:

  • ночью до +1…+6°C,

  • днём лишь +4…+9°C, на востоке до +12°C.
    Возможны дожди с мокрым снегом, а ветер сохранит порывы до 17 м/с. Среднесуточная температура будет на 5–6 градусов ниже климатической нормы. На дорогах возможна гололедица.

К 29–30 апреля погодная нестабильность сохранится — ожидаются осадки смешанного характера и заморозки в ночные часы, что особенно опасно для садоводов: в период цветения плодовых культур такие погодные условия могут нанести ущерб урожаю.

Специалисты советуют жителям региона быть осторожными на дорогах, утепляться по погоде и не планировать работы в огороде в утренние часы, особенно в зонах возможного заморозка.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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