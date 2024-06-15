В Татарстане водитель погиб после ДТП с лосем
ГИБДД России
Роковое ДТП произошло в Машадышском районе. По словам очевидцев, дикое животное резко высочило на трассу под колёса «Лады».
Водитель не успел сбавить скорость и совершил наезд на лося. Удар был такой силы, что водитель и животное погибли на месте.
На место аварии прибыли сотрудники ГИБДД и экстренных служб. Сейчас правоохранительные органы устанавливают обстоятельства трагедии.
Ранее мы сообщали, что около Новой Туры на трассе под Казанью насмерть сбили лосенка.
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