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· 16+ · Полина Сластникова

В Татарстане водитель погиб после ДТП с лосем

Роковое ДТП произошло в Машадышском районе.

ГИБДД России

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Роковое ДТП произошло в Машадышском районе. По словам очевидцев, дикое животное резко высочило на трассу под колёса «Лады».

Водитель не успел сбавить скорость и совершил наезд на лося. Удар был такой силы, что водитель и животное погибли на месте.

На место аварии прибыли сотрудники ГИБДД и экстренных служб. Сейчас правоохранительные органы устанавливают обстоятельства трагедии.

Ранее мы сообщали, что около Новой Туры на трассе под Казанью насмерть сбили лосенка.

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