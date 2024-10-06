В Татарстане во время движения загорелась «Лада Веста»

В Татарстане загорелась «Лада Веста». Об этом сообщает ГУ МЧС РТ.

Инцидент произошел в селе Бимери Высокогорского района. Пожарные выехали на место ЧП, отключили аккумулятор и ликвидировали огонь. Пострадавших и погибших - нет.

Согласно предварительным данным, причиной возгорания стала неисправность систем, механизмов и узлов автомобиля.

МЧС Татарстана напоминает, что водителям необходимо регулярно проверять техническое состояние машин и придерживаться правила хранения автомобильных огнетушителей объемом не менее 5 литров.