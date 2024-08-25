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В Татарстане вновь прогнозируются грозы и туман

Сегодня вечером и в течение завтрашнего дня в Т...

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Сегодня вечером и в течение завтрашнего дня в Татарстане предсказываются грозы и туман. С такой информацией выступил республиканский гидрометеорологический центр.

Грозовые явления ожидаются вечерним временем 24 августа, а также ночью и днём 25 августа, в воскресенье. Синоптики предупреждают, что утром возможны туманные условия.

Жителям республики рекомендуется соблюдать осторожность в условиях ухудшения погоды: избегать поездок по ненадежным маршрутам и не укрываться под деревьями во время грозы. Важно помнить, что в таких условиях снижена видимость, что может привести к дорожным происшествиям.

Туман, как ожидается, будет особенно густым в утренние часы, что создаст дополнительные трудности для водителей. Пешеходам также стоит быть внимательными на дороге и переходить улицы только в установленных местах.

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