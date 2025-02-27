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В Татарстане власти могут ввести отработки для педагогов в школах

Заместитель главы департамента надзора и контро...

Екатерина Елисеева

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В Татарстане обсуждают возможность введения обязательной отработки для выпускников педагогических вузов. При этом, если в сфере здравоохранения такая мера находит поддержку, то Минпросвещения выступает против ее внедрения для будущих учителей, сообщает «Известия».

Заместитель главы департамента надзора и контроля в сфере образования РТ Светлана Захарова подчеркнула, что только небольшая часть выпускников педагогических вузов — около 10% — приходит работать в школы. Она назвала низкие зарплаты основной причиной того, что молодые специалисты не выбирают карьеру в образовании. В качестве возможного решения она предложила предоставлять грантовую поддержку, а также льготы при зачислении детей педагогов в учебные заведения.

Также Захарова отметила, что стоит рассмотреть вариант возвращения обязательной отработки для тех, кто учился за счет бюджета. По ее мнению, после получения диплома педагога специалисты должны подтвердить квалификацию, отработав определенное время.

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