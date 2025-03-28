В Татарстане в связи с утратой доверия уволен Ильшат Аминов
Прокуратура ТАТАРСТАНА
После проверки, проведённой по инициативе прокурора Татарстана Альберта Суяргулова, министр земельных и имущественных отношений республики принял решение об увольнении Ильшата Аминова, занимавшего должность начальника отдела аренды и реализации госсобственности, в связи с утратой доверия.
Как выяснилось, несмотря на запрет, Аминов был вовлечён в предпринимательскую деятельность — он участвовал в управлении фирмой, которую возглавляет его мать и где она же числится учредителем.
Находясь в ситуации конфликта интересов, он сознательно скрыл от руководства информацию, которая должна была помешать ему заключать и сопровождать договоры аренды госсобственности с этой компанией.
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