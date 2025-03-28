Новости Татарстана
· 16+ · Екатерина Елисеева

В Татарстане в связи с утратой доверия уволен Ильшат Аминов

Находясь в ситуации конфликта интересов, он соз...

Прокуратура ТАТАРСТАНА

Подписаться на Дзен.канал

После проверки, проведённой по инициативе прокурора Татарстана Альберта Суяргулова, министр земельных и имущественных отношений республики принял решение об увольнении Ильшата Аминова, занимавшего должность начальника отдела аренды и реализации госсобственности, в связи с утратой доверия.

Как выяснилось, несмотря на запрет, Аминов был вовлечён в предпринимательскую деятельность — он участвовал в управлении фирмой, которую возглавляет его мать и где она же числится учредителем.

Находясь в ситуации конфликта интересов, он сознательно скрыл от руководства информацию, которая должна была помешать ему заключать и сопровождать договоры аренды госсобственности с этой компанией.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

день назад

На Аляске пилот с 2 детьми пережили ночь на крыле самолета после падения

Интересное в Казани

23 часа назад

Всё дело в температуре: рассказываем, почему чередование тепла и холода весной особенно полезно

чем потравить мышей в квартире

Новости Татарстана

17 часов назад

Врачи из Татарстана погибли на борту затонувшего батискафа в Египте

Интересное в Казани

2 дня назад

«Если тебе комфортно – ты уже проиграл»: предприниматель из Казани о тех, кто не выживет в бизнесе

полировка бампера цена в Москве

Не у нас

18 часов назад

Эксперты рассказали, как умные бытовые вещи шпионят и крадут деньги

Новости Казани

23 часа назад

По всей Казани 27 марта проводятся эвакуации

Новости Татарстана

30 минут назад

В Татарстане в связи с утратой доверия уволен Ильшат Аминов

Лонгриды

14 часов назад

Два экзамена вместо четырёх: как изменится ОГЭ в 2025 году и к чему это приведёт

Новости Татарстана

день назад

3 челнинцев надругались над 17-летней школьницей
Интересное в Казани
23 часа назад

Казань на IT-карте будущего: здесь не говорят о цифровизации — здесь её создают

Министр цифровизации рассказал, какие технологи...

Новости Казани

5 минут назад

В Казани из-за нарушений на 30 суток закрылся фаст-фуд «EVOS»

Новости Татарстана

день назад

«Спецназ – это семья, у нас служат патриоты»: в РТ набирают в спецподразделения на СВО

Не у нас

35 минут назад

Стало известно, почему телефон тормозит после обновления

Новости Казани

час назад

На проспекте Победы в Казани трамвай сошел с рельсов
В Казани 2 иностранцев жестоко надругались над ...
Новости Казани
10 минут назад

В Казани 2 иностранцев жестоко надругались над земляком

Не у нас

2 часа назад

Муфтий РТ Самигуллин объяснил, кому можно выплачивать фидию и фитр садака

Не у нас

2 часа назад

Психолог объяснила, чем ребенку могут навредить «бежевые мамы»

Новости Казани

19 часов назад

В Казани водитель потерял сознание за рулем и выехал на тротуар
"Сначала боялся, теперь горжусь": истории казан...
Интересное в Казани
7 дней назад

"Сначала боялся, теперь горжусь": истории казанских пап, которые открыли для себя грудничковое плавание