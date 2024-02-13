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В Татарстане в столкновении двух легковушек скончалась пожилая женщина

В Татарстане в столкновении двух легковушек скончалась пожилая женщина

t.me/gibddtatarstan

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13 февраля на татарстанской трассе произошло смертельное ДТП. Столкновение было зафиксировано 7-м км дороги Русский Акташ – Кузайкино. О происшествии сообщает своем телеграмм-канале Госавтоинспекция региона.

По словам ведомства, 57-летний водитель отечественного автомобиля, не справившись с управлением, выехал на встречку и врезался в Nissan.

Автор фото: t.me/gibddtatarstan

В результате сильного столкновения, в карете скорой помощи скончалась 83-летняя пассажирка «Лады». На данный момент все подробности случившегося выясняются.

Ранее, в Казани в массовом ДТП пострадала женщина.

Напомним, в Татарстане после столкновения грузовик и легковушка загорелись, один человек скончался.

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