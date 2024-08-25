Новости Татарстана
· 16+ · Альбина Шафеева

В Татарстане в результате ДТП два автомобиля вылетели в кювет

В Арском районе 45-летний водитель Hyundai Sola...

os-taxi.ru

Подписаться в Telegram

В Арском районе 45-летний водитель Hyundai Solaris, как предполагается, потерял контроль над автомобилем из-за воды на проезжей части. В результате он выехал на линию встречного движения и врезался в Opel Mokka.

Сила удара была настолько велика, что оба автомобиля вылетели в кювет. На месте происшествия от полученных травм скончался 69-летний пассажир Hyundai.

По словам специалистов, основной причиной ДТП стало скользкое покрытие, возникшее из-за недавнего дождя. Водители призывают к повышенной осторожности на дорогах, особенно в условиях плохой видимости и неблагоприятной погоды. Вероятно, в ближайшие дни будут даны рекомендации по улучшению состояния трасс, чтобы минимизировать подобные инциденты в будущем.

Сейчас проводится расследование для выяснения всех обстоятельств случившегося. Местные органы власти выразили соболезнования семье и заверили, что сделают все возможное для предотвращения повторения подобных трагедий на территории региона.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

23 часа назад

Массовое ДТП стало причиной пробки около казанского аэропорта

Лонгриды

день назад

«Будет бабье лето»: какую погоду ждать в РТ в сентябре

истребление клопов

Новости Татарстана

7 часов назад

В Татарстане в результате ДТП два автомобиля вылетели в кювет

Интересное в Казани

2 дня назад

Осенний Open Space Market пройдёт на парковке «АРТ Центра» 21 и 22 сентября, открывается приём заявок на участие

постановка свадебного танца в Ростове-на-Дону

Новости Казани

день назад

Водный комплекс на Кировской дамбе строится при участии Зиганшина

Новости Татарстана

день назад

Еще один аэродром в РТ катал туристов без лицензии

Новости Татарстана

день назад

Бастрыкину пожаловались на отца, который вывез подростка на окраину Лениногорска

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане выросли цены на огурцы
Новости Татарстана
2 дня назад

Появились фотографии подсветки стелы «Казань» на Оренбургском тракте

Напомним, длина стелы составляет 28 метров

Новости Татарстана

2 часа назад

В Казани произошел пожар в военном суде

Новости Казани

2 часа назад

Бастрыкин возьмет под контроль проверку воздуха в Дербышках

Новости Казани

2 часа назад

Мэрия снова прокомментировала необходимость установки экранов на Миллениуме

Новости Татарстана

2 часа назад

В Казани произошло ДТП с участием пьяного питбайкера
Жилой комплекс в Казани утопает в мусоре
Новости Казани
2 часа назад

Жилой комплекс в Казани утопает в мусоре

Новости Казани

6 часов назад

В Казани восстановят здание школы №18

Новости Татарстана

7 часов назад

Жителям Татарстана предоставят бесплатную юридическую помощь

Новости Татарстана

7 часов назад

В Татарстане вновь прогнозируются грозы и туман
Что надо успеть этим летом? Подборка сезонных ф...
Интересное в Казани
4 дня назад

Что надо успеть этим летом? Подборка сезонных фруктов и овощей
В казанском аэропорту торжественно встретили Бу...
Новости Казани
6 часов назад

В казанском аэропорту торжественно встретили Бурака Озчивита