В Татарстане в результате ДТП два автомобиля вылетели в кювет

В Арском районе 45-летний водитель Hyundai Solaris, как предполагается, потерял контроль над автомобилем из-за воды на проезжей части. В результате он выехал на линию встречного движения и врезался в Opel Mokka.

Сила удара была настолько велика, что оба автомобиля вылетели в кювет. На месте происшествия от полученных травм скончался 69-летний пассажир Hyundai.

По словам специалистов, основной причиной ДТП стало скользкое покрытие, возникшее из-за недавнего дождя. Водители призывают к повышенной осторожности на дорогах, особенно в условиях плохой видимости и неблагоприятной погоды. Вероятно, в ближайшие дни будут даны рекомендации по улучшению состояния трасс, чтобы минимизировать подобные инциденты в будущем.

Сейчас проводится расследование для выяснения всех обстоятельств случившегося. Местные органы власти выразили соболезнования семье и заверили, что сделают все возможное для предотвращения повторения подобных трагедий на территории региона.