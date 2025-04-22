В Татарстане в результате аварии погибли 4 человека: задержан водитель грузовика

21 апреля 2025 года, около 23:20, на 59-м километре трассы Казань — Буинск — Ульяновск в Апастовском районе Республики Татарстан произошло серьёзное ДТП. Водитель грузового автомобиля Foton, проигнорировав красный сигнал светофора, врезался в стоявшие машины — Sollers, Лада Веста, КамАЗ и Opel.

В результате аварии на месте происшествия погибли водители и два пассажира автомобилей Лада и Sollers.

Прибывшие на место следователи установили, что водитель Foton значительно превысил скорость. На участке дороги, где было ограничение в 50 км/ч из-за проводимых ремонтных работ, он двигался со скоростью 117 км/ч.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ, которая предусматривает ответственность за нарушение ПДД, повлёкшее смерть нескольких человек.

28-летний водитель Foton, житель Дрожжановского района, свою вину не признаёт. Он утверждает, что ехал со скоростью 70 км/ч, и не смог остановить грузовик из-за поломки тормозной системы. В настоящий момент он задержан, и решается вопрос о мере пресечения.

Для выяснения всех обстоятельств и определения степени вины участников происшествия следственные органы назначат необходимые экспертизы.