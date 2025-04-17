В Татарстане в ближайшие выходные ожидается до +25 градусов

По информации гидрометцентра Татарстана, в пятницу, 19 апреля, температура воздуха в регионе может достичь +25 градусов.

Прогноз на четверг, 18 апреля, обещает переменную облачность. Осадков ночью не ожидается, а в утренние и дневные часы в некоторых районах возможны кратковременные дожди. Ветер будет дуть с юго-запада со скоростью 5–10 м/с, местами возможны порывы до 14 м/с. Температура ночью опустится до +4…+9, а днём прогреется до +15…+20.

Днём в субботу местами возможен краткий дождь. Ветер сохранит юго-западное направление, временами усиливаясь. Ночные температуры останутся на уровне предыдущих суток, а дневные показатели поднимутся до +20…+25 градусов.

Жители Казани уже несколько дней радуются солнечной и тёплой погоде: днём термометры стабильно показывают выше +10, а накануне воздух прогревался до +20. Благодаря раннему потеплению противопожарный режим в республике ввели на неделю раньше, чем в прошлом году. Аграрии уже активно ведут посевные работы.