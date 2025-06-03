Новости Татарстана
· 16+ · Екатерина Елисеева

В Татарстане в ближайшие дни ожидается прохладная погода с дождями и грозами

3 июня прогнозируются осадки

pixabay

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После длительного периода жары и засухи в Татарстане начался период активных атмосферных фронтов. В ближайшие дни в регионе ожидается циклонная погода с дождями, грозами и порывистым ветром.

3 июня прогнозируются осадки, ночью особенно сильные в западных районах. Местами возможен сильный ветер со скоростью 15-20 м/с и грозы. Температура воздуха ночью составит от +7 до +12 градусов, днём — от +17 до +22.

4 июня ночью, под влиянием гребня антициклона, осадков практически не предвидится, температура будет держаться в пределах +8…+13 градусов. Днём с приближением атмосферного фронта возможен кратковременный дождь, при этом воздух прогреется до +20…+25 градусов.

5 июня территория Татарстана окажется под влиянием южного циклона. Ожидаются дожди, местами сильные, а утром и днём ветер усилится до 15-20 м/с. Температура ночью составит +9…+14 градусов, днём — от +17 до +22.

Согласно прогнозу Гидрометцентра Татарстана, 6 и 7 июня пройдут местами небольшие дожди, а дневная температура повысится до +20…+25 градусов.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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