В Татарстане в ближайшие дни ожидается -26 градусов

В ближайшие дни в Татарстане установится аномально низкая температура из-за влияния малоградиентного поля повышенного атмосферного давления, сообщает Гидрометцентр РТ.

Существенных осадков не ожидается, однако в ночное и утреннее время возможны туманы. Среднесуточные температуры будут ниже нормальных значений на 3–6 градусов.

21 и 22 февраля небо над регионом будет облачным с прояснениями, вероятность осадков останется минимальной. В ночные и утренние часы температура воздуха будет колебаться от -15 до -22 градусов (при прояснениях — до -25, -26). Днем воздух прогреется до -7, -12 градусов.

23 февраля осадки почти исключены, но температура немного повысится. Ночью и утром температура будет в пределах от -14 до -19 градусов (при прояснениях — до -23), днем — от -6 до -11 градусов.

По прогнозам, 24 и 25 февраля, погода существенно не изменится. Ожидаются умеренные морозы без осадков. В темное время суток температура будет от -14 до -20 градусов, днем — от -5 до -10.