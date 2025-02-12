В Татарстане в 2025 году модернизируют 36 объектов коммунальной инфраструктуры
Министерство строительства, архитектуры и ЖКХ РТ
В этом году в Татарстане планируют модернизировать 36 объектов коммунальной инфраструктуры в рамках национального проекта. Минстрой республики сообщил, что перечни объектов уже сформированы для 2 программ.
Кроме того, в рамках программы по восстановлению уличного освещения специалисты проводят обследование объектов и уточняют объемы предстоящих работ. Также идет сбор данных для проектирования по республиканским программам, связанным с установкой блочно-модульных котельных и реконструкцией газовых сетей.
Четыре объекта инженерной инфраструктуры вошли в федеральный проект «Современный облик сельских территорий».
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