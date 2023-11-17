В Татарстане в 2024 году планируют открыть третий по счету технопарк

Новый технопарк планируется открыть в 2024 году в Татарстане. Он расположится в 40 километрах от Казани в Зеленодольске, сообщил глава муниципалитета Михаил Афансьев в беседе с ТАСС.

"Сделаны основные строительные работы. <...> Я надеюсь, что когда соберем всю конструкцию, IT-парк заработает. Я думаю, на следующий год. Площадка есть, здание есть. <...> Удобное по расположению. Это 4 тыс. кв. м. <...> У нас пул компаний, которые хотят зайти, есть", - сказал Афанасьев.

В данный момент власти заняты поиском оптимальной формулы управления парком. По задумке, новый объект станет подразделением парка в Казани, они должны быть в едином пространстве и на одной волне.

