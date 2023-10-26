В Татарстане в 2024 году будет 121 выходной день: треть года можно отдыхать

В Минтруда Татарстана показали производственный календарь на следующий год, и стало понятно - около трети года татарстанцы будут отдыхать.

Как пишет, РБК, рабочих дней будет только 245. 211 дней будут выходными.

Новогодние каникулы продлятся с 1 по 6 января и 8 января. Также в число нерабочих праздничных дней вошли:

7 января – Рождество Христово;

23 февраля – День защитника Отечества;

8 марта – Международный женский день;

1 мая – Праздник Весны и Труда;

9 мая – День Победы;

12 июня – День России;

30 августа – День Республики Татарстан;

4 ноября – День народного единства;

6 ноября – День Конституции Республики Татарстан;

Ураза-байрам;

Курбан-байрам.

Мусульманские праздники Ураза-байрам и Курбан-байрам, по предварительным данным, будут отмечаться 10 апреля и 16 июня соответственно.

Из-за совпадения выходного и праздника в 2024 году перенесут дни: с субботы 6 января на пятницу 10 мая; с воскресенья 7 января на вторник 31 декабря; с субботы 27 апреля на понедельник 29 апреля; с субботы 2 ноября на вторник 30 апреля; с субботы 28 декабря на понедельник 30 декабря.