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В Татарстане в 2024 году будет 121 выходной день: треть года можно отдыхать

В Татарстане в 2024 году будет 121 выходной день: треть года можно отдыхать

Фото: социальные сети

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В Минтруда Татарстана показали производственный календарь на следующий год, и стало понятно - около трети года татарстанцы будут отдыхать.
Как пишет, РБК, рабочих дней будет только 245. 211 дней будут выходными.

Новогодние каникулы продлятся с 1 по 6 января и 8 января. Также в число нерабочих праздничных дней вошли:

  • 7 января – Рождество Христово;
  • 23 февраля – День защитника Отечества;
  • 8 марта – Международный женский день;
  • 1 мая – Праздник Весны и Труда;
  • 9 мая – День Победы;
  • 12 июня – День России;
  • 30 августа – День Республики Татарстан;
  • 4 ноября – День народного единства;
  • 6 ноября – День Конституции Республики Татарстан;
  • Ураза-байрам;
  • Курбан-байрам.

Мусульманские праздники Ураза-байрам и Курбан-байрам, по предварительным данным, будут отмечаться 10 апреля и 16 июня соответственно.

Из-за совпадения выходного и праздника в 2024 году перенесут дни: с субботы 6 января на пятницу 10 мая; с воскресенья 7 января на вторник 31 декабря; с субботы 27 апреля на понедельник 29 апреля; с субботы 2 ноября на вторник 30 апреля; с субботы 28 декабря на понедельник 30 декабря.

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