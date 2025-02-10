В Татарстане уже утвердили размеры выплат на Рамадан

Духовное управление мусульман Татарстана определило размеры фитр-садаки, фидии и нисаба на священный месяц Рамадан, который начнётся 28 февраля.

Согласно решению Совета улемов, минимальная сумма фитр-садаки составит 200 рублей, а для тех, кто обязан выплачивать закят, — 1100 рублей. Размер фидии, необходимой для искупления пропущенных дней поста, установлен в 400 рублей за сутки.

Нисаб для выплаты закята определён в 720 тысяч рублей по золоту и 57 тысяч рублей по серебру. Начало поста приходится на 1 марта, а вечером 28 февраля в мечетях Татарстана состоится первый таравих-намаз, который будет включать 20 рака’атов.

Фитр-садака — это обязательное пожертвование, которое мусульмане должны внести до окончания Рамадана. Фидия же предназначена для тех, кто по уважительным причинам не может соблюдать пост.