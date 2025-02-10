Новости Татарстана
· 16+ · Екатерина Елисеева

В Татарстане уже утвердили размеры выплат на Рамадан

Согласно решению Совета улемов, минимальная сум...

pixabay.com

Подписаться в Telegram

Духовное управление мусульман Татарстана определило размеры фитр-садаки, фидии и нисаба на священный месяц Рамадан, который начнётся 28 февраля.

Согласно решению Совета улемов, минимальная сумма фитр-садаки составит 200 рублей, а для тех, кто обязан выплачивать закят, — 1100 рублей. Размер фидии, необходимой для искупления пропущенных дней поста, установлен в 400 рублей за сутки.

Нисаб для выплаты закята определён в 720 тысяч рублей по золоту и 57 тысяч рублей по серебру. Начало поста приходится на 1 марта, а вечером 28 февраля в мечетях Татарстана состоится первый таравих-намаз, который будет включать 20 рака’атов.

Фитр-садака — это обязательное пожертвование, которое мусульмане должны внести до окончания Рамадана. Фидия же предназначена для тех, кто по уважительным причинам не может соблюдать пост.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Читайте также:

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

день назад

Жуткие черные саркофаги из Антарктиды напугали ученых

Интересное в Казани

12 часов назад

Огонь, уют или эксперименты? Как пицца-сердце раскрывает правду об отношениях казанцев

как выглядят яйца клопов диванных

Новости Казани

19 часов назад

Трупы 4 студентов нашли в съемной казанской квартире

Интересное в Казани

3 дня назад

Топ-5 ошибок казанцев при выборе электрики: рассказываем, как не допустить трагедии

обтянуть диван в Москве

Лонгриды

7 часов назад

Работающие пенсионеры в Казани: тренды, вызовы и мотивы продолжения работы

Не у нас

13 часов назад

Ученые назвали первую болезнь, которая «подкашивала» здоровье еще древних людей

Новости Казани

15 часов назад

Казанский врач признан виновным в гибели пациента

Не у нас

день назад

Будут мегацунами: Ученые предупредили о страшной опасности будущего

Новости Казани

15 часов назад

Ильсур Метшин: «На рынке Казани фиксируется переизбыток блатных профессий»
Новости Казани
20 часов назад

В Казани остановился рост цен на вторичное жилье

По словам ведущего аналитика «Этажей» Александр...

Новости Казани

12 часов назад

В Казани в ДТП пострадал человек

Интересное в Казани

13 часов назад

«Сын отказывается лечить зубы и сбегает. Как быть?»: детский стоматолог из Казани объяснила, как «подружить» ребенка с врачом

Не у нас

13 часов назад

Были завершены испытания импланта, который способен вернуть зрение

Новости Казани

13 часов назад

2 школьницы отравились неизвестным веществом во "Вкусно — и точка" в Казани
Актриса из Казани снялась в сериале «Афродеревн...
Новости Казани
11 часов назад

Актриса из Казани снялась в сериале «Афродеревня» на телеканале ТНТ

Новости Татарстана

14 часов назад

В Татарстане рассказали, кто получит максимальный размер материнского капитала

Не у нас

17 часов назад

В Якутске 10 февраля водитель сбил 4 человек на переходе

Новости Казани

17 часов назад

При пожаре в Казани погибли мать и дочь, 6 соседей спасли
Здоровый старт: редакция собрала всё, что помож...
Гид по скидкам Казани
5 дней назад

Здоровый старт: редакция собрала всё, что поможет прийти в форму и зарядиться энергией