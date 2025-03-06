В Татарстане уже с марта 2025 года вступят в силу новые законы

С марта 2025 года в республике начнут действовать несколько законов, принятых на седьмом заседании Госсовета Татарстана. Они затрагивают важные сферы, включая бюджетное регулирование, поддержку инвесторов, дорожное строительство и дополнительное образование, сообщили в пресс-службе парламента.

Инфраструктурные кредиты для республики

Закон №6-З вносит изменения в Бюджетный кодекс Татарстана, приводя его в соответствие с федеральным законодательством. Теперь регион сможет привлекать казначейские инфраструктурные кредиты, предназначенные для финансирования крупных проектов. Такие займы допускают превышение установленного предела дефицита бюджета и государственного долга.

Поддержка дополнительного образования в спорте

Закон №1-ЗРТ наделяет Кабмин республики полномочиями по развитию программ дополнительного образования для взрослых в сфере спортивной подготовки. Это позволит муниципальным учреждениям получить государственную поддержку при реализации таких программ.

Уточнение правил господдержки инвесторов

Закон №13-З корректирует порядок предоставления государственной поддержки инвестиционным проектам. Теперь компенсация процентов по займам возможна только при отсутствии других форм финансовой помощи. Кроме того, вводятся ограничения для компаний, в которых доля иностранного участия превышает 25%.

Обновленные требования к обустройству дорог

Закон №8-З исключает обязательное создание придорожных полос на дорогах четвертой и пятой категорий. Также устанавливаются новые квалификационные требования для инспекторов, занимающихся контролем в сфере транспорта и дорожного хозяйства.

Изменения в регулировании трубопроводов

С 14 марта 2025 года вступает в силу Закон №2-З, который вносит изменения в Земельный кодекс. Теперь трубопроводы, используемые для транспортировки нефтепродуктов и газа, получат статус объектов с охранной зоной в соответствии с актуальными федеральными нормами.