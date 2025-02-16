В Татарстане уже 20 тысяч собак прошли обязательную регистрацию

С момента вступления в силу закона об обязательной регистрации домашних животных 1 января 2025 года в Татарстане было чипировано 8 тысяч собак. С учетом тех, кому установили чипы ранее, общее количество зарегистрированных животных в республике достигло 20 тысяч.

Об этом рассказал начальник Главного управления ветеринарии Кабинета Министров Татарстана Алмаз Хисамутдинов в ходе прямого эфира, организованного Центром управления регионом. По его словам, в республике содержится более 155 тысяч домашних собак, согласно данным службы вакцинации.

На этой неделе стартуют сезонные обходы владельцев животных в сельской местности. Ветеринары проведут не только привычные процедуры, но и чипирование собак. В день планируется регистрировать до 200 питомцев.

«Процедура занимает около 15 минут и состоит из двух этапов. Сначала через укол вводится чип, размером с рисовое зернышко. Он полностью безопасен и не вызывает дискомфорта у собаки. После этого информация о животном вносится в систему «Хорриот», — объяснил Хисамутдинов.

Кампания по регистрации домашних животных продлится в течение всего года. Ветспециалисты посетят все населенные пункты, а в крупных городах увеличится количество выездных регистраций, даты и места которых будут назначаться с учетом пожеланий владельцев собак.

Процедуру можно пройти как в государственных, так и в частных ветклиниках, однако регистрация животного возможна только в государственных учреждениях. Если собака уже была чипирована, повторная процедура не требуется. Стоимость услуги в государственных клиниках и на выездных регистрациях составляет 250 рублей, из которых 150 рублей — цена чипа.

В ходе эфира также обсудили ответственность за отказ от регистрации. Ведомство планирует внести на рассмотрение республиканского парламента законопроект, согласно которому владельцы, уклоняющиеся от регистрации, могут быть оштрафованы на сумму от 2 до 4 тысяч рублей, а при повторном нарушении — на 5 тысяч рублей.