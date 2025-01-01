В Татарстане увидели снегурочку-зацепера и Деда Мороза в ковше
Kremlin.ru
Жители Татарстана с радостью отметили новогоднюю ночь, украсив свои автомобили, включив музыку и запевая песни. Свежие кадры были предоставлены очевидцами и запечатлены KazanFirst.
На видео можно увидеть внушительную колонну машин, проезжающих по одной из дорожных артерий региона в новогоднюю ночь. Машины щедро украшены гирляндами и новогодней мишурой, а внутри них находятся люди в костюмах Деда Мороза.
Некоторые смельчаки даже влезли на передние части грузовых авто и в ковши тракторов, также облачившись в праздничные наряды.
Ранее мы писали о том, что главная казанская елка сломалась в новогоднюю ночь.
После новогодних праздников, к примеру, в 2024 года на восстановление оформления ели выделили 8,45 миллиона рублей. Начальная стоимость работ составляла 12,52 миллиона рублей, но победитель тендера согласился предложить меньшую сумму.
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