В Татарстане увидели снегурочку-зацепера и Деда Мороза в ковше

Жители Татарстана с радостью отметили новогоднюю ночь, украсив свои автомобили, включив музыку и запевая песни. Свежие кадры были предоставлены очевидцами и запечатлены KazanFirst.

На видео можно увидеть внушительную колонну машин, проезжающих по одной из дорожных артерий региона в новогоднюю ночь. Машины щедро украшены гирляндами и новогодней мишурой, а внутри них находятся люди в костюмах Деда Мороза.

Некоторые смельчаки даже влезли на передние части грузовых авто и в ковши тракторов, также облачившись в праздничные наряды.

Ранее мы писали о том, что главная казанская елка сломалась в новогоднюю ночь.

После новогодних праздников, к примеру, в 2024 года на восстановление оформления ели выделили 8,45 миллиона рублей. Начальная стоимость работ составляла 12,52 миллиона рублей, но победитель тендера согласился предложить меньшую сумму.