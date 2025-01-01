Новости Татарстана
· 16+ · Екатерина Елисеева

В Татарстане увидели снегурочку-зацепера и Деда Мороза в ковше

На видео можно увидеть внушительную колонну машин

Kremlin.ru

Подписаться в Telegram

Жители Татарстана с радостью отметили новогоднюю ночь, украсив свои автомобили, включив музыку и запевая песни. Свежие кадры были предоставлены очевидцами и запечатлены KazanFirst.

На видео можно увидеть внушительную колонну машин, проезжающих по одной из дорожных артерий региона в новогоднюю ночь. Машины щедро украшены гирляндами и новогодней мишурой, а внутри них находятся люди в костюмах Деда Мороза.

Некоторые смельчаки даже влезли на передние части грузовых авто и в ковши тракторов, также облачившись в праздничные наряды.

Ранее мы писали о том, что главная казанская елка сломалась в новогоднюю ночь.

После новогодних праздников, к примеру, в 2024 года на восстановление оформления ели выделили 8,45 миллиона рублей. Начальная стоимость работ составляла 12,52 миллиона рублей, но победитель тендера согласился предложить меньшую сумму.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

6 часов назад

Главная казанская елка сломалась в новогоднюю ночь

Интересное в Казани

6 часов назад

Как на кухне у миссис Уизли: готовим блюда из мира Гарри Поттера с бесплатной доставкой

уничтожение тараканов в москве i dez

Новости Казани

день назад

ХК «Ак Барс» проиграл «Северстали» после эпичного гола за 17 секунд до финала

Новости Татарстана

6 часов назад

Сотрудникам «Нэфис Косметикс» подарили просроченные подарки

заказать артиста в Новосибирске

Новости Казани

день назад

Найден 80-миллионный пассажир МУП «Метроэлектротранса» Казани

Новости Татарстана

4 часа назад

В Чистополе 8 января пройдут выступления фигуристов

Новости Казани

3 часа назад

Жители Казани массово нарушили правила запуска фейерверков

Новости Татарстана

день назад

Глава исполкома получил штраф за испорченную землю в Альметьевском районе
Новости Казани
день назад

Ильсур Метшин поздравил казанцев с наступающим Новым Годом

Мэр Казани Ильсур Метшин поздравил жителей горо...

Новости Татарстана

4 часа назад

В Альметьевске родилась первая девочка в 2025 году

Новости Татарстана

5 часов назад

В Татарстане на реализацию нацпроектов в 2025 году направят 44,2 млрд рублей

Новости Татарстана

5 часов назад

Татарстанцы смогут увидеть первый в 2025 году звездопад — Квадрантиды

Новости Татарстана

день назад

Министр транспорта РТ предупредил о проблемах на отремонтированных дорогах
В Татарстане увидели снегурочку-зацепера и Деда...
Новости Татарстана
час назад

В Татарстане увидели снегурочку-зацепера и Деда Мороза в ковше

Новости Татарстана

день назад

Дорога в обход Челнов экономит татарстанцам более 50 минут

Новости Татарстана

день назад

На пожаре на даче в Тукаевском районе пострадала супружеская пара

Новости Татарстана

день назад

Казанские стилисты рассказали, что следует надеть в Новый год
Новости России
5 дней назад

Как криптовалюты изменили финансовые возможности, принципы и стандарты в e-commerce