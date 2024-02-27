В Татарстане увеличилось количество дел о коррупции
kazanreporter.ru
В Татарстане зафиксирован рост количества осужденных за дачу взятки. Показатель увеличился на 45%. Об этом сообщил председатель Верховного суда РТ Эдуард Каминский.
По его словам, увеличение случаев дачи и получения взятки продолжается на ежегодной основе. А именно на 45% и 20% соответственно.
Он отметил, что общее количество дел и судебных материалов в этом году составляет 1,19 млн. Это на 1,4% меньше, чем за аналогичный период.
Ранее,