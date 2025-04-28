В Татарстане увеличилось число предложений автомобилей с пробегом

Автомобильный рынок Татарстана в первом квартале 2025 года продемонстрировал рост активности на вторичном сегменте. По данным исследования «Авито Авто», количество объявлений о продаже подержанных машин у официальных дилеров увеличилось на 3,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает «Реальное Время».

Лидером на вторичном рынке остаётся отечественная марка Lada — на неё приходится 27,4% всех предложений. На втором и третьем местах расположились корейские бренды: Kia (12,3%) и Hyundai (9,4%). Замыкают пятёрку европейский Renault (6,1%) и немецкий Volkswagen (5,4%).

Среди моделей наибольшим спросом пользуется Lada Granta — её доля составляет 6,2% всех объявлений. Далее следуют Kia Rio (3,8%), Hyundai Solaris (3,7%), Lada Vesta (3%) и Volkswagen Polo (2,3%).

Любопытной деталью стало одновременное появление на рынке автомобилей двух казанских таксопарков, состоящих преимущественно из моделей Kia. Общая стоимость выставленных на продажу машин оценивается примерно в 110 миллионов рублей. Это событие совпало с обсуждением законопроекта, который предлагает использовать в такси только отечественные автомобили.

Рост активности на вторичном рынке может быть связан с ожиданиями изменений в законодательстве и стремлением таксопарков обновить автопарк в соответствии с новыми требованиями.