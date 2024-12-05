В Татарстане увеличилось числа несовершеннолетних, вовлеченных в наркоторговлю

Начальник управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по РТ Александр Михеев заявил, что число подростков, которые вовлечены в наркоторговлю, увеличилось.

Всего за 2023 год задержаны 65 подростков. Из них 45 сбывали наркотики. Среди причастных к сбыту есть 13-летняя девочка из Нижнекамска и 11-летний мальчик из Альметьевска.

С целью остановить распространение проблемы власти намерены проводить профилактические мероприятия в учебных заведениях. Эти меры направлены на то, чтобы уберечь детей от вовлечения в незаконную деятельность.