В Татарстане увеличили финансирование программы ремонта дорог до 41,2 млрд руб

В Татарстане на 2025 год было увеличено финансирование программы ремонта дорог общего пользования на 2,1 миллиарда рублей. Постановление подписал премьер-министр РТ Алексей Песошин. Общая сумма на строительство и ремонт дорог выросла с 39,1 миллиарда до 41,2 миллиарда рублей.

Сейчас общая сумма затрат на программы составляет 25,6 миллиарда рублей, в то время как ранее в документе фигурировала цифра 23,5 миллиарда. Почти 9 миллиардов рублей будет выделено в рамках программы «Инфраструктура для жизни» на улучшение состояния дорог и искусственных сооружений. Из этой суммы федеральный бюджет выделит 7,1 миллиарда, республиканский — 1,8 миллиарда. Отдельно на транспортную инфраструктуру Казанской городской агломерации направят 2 миллиарда рублей, Набережночелнинской — 1,3 миллиарда, Нижнекамской — 480 миллионов. Ремонт дорог регионального и межмуниципального значения обойдется в 1,3 миллиарда.

В Казани в этом году планируется ремонт дорог на улицах Октябрьская, Курашова, Товарищеская, Сахалинская, Журналистов, Галиаскара Камала, Рахимова, Аделя Кутуя, Воровского, Декабристов, Амирхана и проспекте Ямашева. Для этих работ будет выделено около 2,7 миллиарда рублей.

Кроме того, в столице Татарстана отремонтируют мост через Булак на улице Кави Наджми и путепровод на улице Достоевского. Общая сумма затрат на эти работы составит 850 миллионов рублей. Также 132,9 миллиона рублей будет направлено на реконструкцию Горьковского шоссе, работы затронут улицы Болотникова, Фрунзе, Горьковское шоссе, улицу Залесную и участок от Музыкальной улицы до трассы М7.

Источник: Бизнес-Онлайн