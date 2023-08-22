В Татарстане утвердили план по подготовке к военной службе

В Татарстане утвержден план мероприятий по подготовке жителей республики к службе в армии на 2023-2024 учебный год, следует из постановления Кабмина РТ.

Местные власти и военкоматы должны будут принимать меры и готовить граждан допризывного возраста к военной службе. Также им надо будет организовать военно-патриотическое воспитание на местах. Для этих целей может использоваться инфраструктура патриотических организаций секций и клубов.

Школьникам стоит приготовиться к проведению уроков мужества и патриотических мероприятий. Также планируются встречи с сотрудниками военкоматов и ветеранами ВОВ, Афганистана, Чечни и СВО на Украине.