В Татарстане утвердили меры поддержки для волонтеров

В Татарстане был принят комплекс мер поддержки для волонтеров и добровольцев, который был утверждён постановлением, подписанным Алексеем Песошиным, премьер-министром республики.

Согласно постановлению, исполнительные органы власти обязаны размещать информацию о мерах поддержки в единой информационной системе «Добро.рф», которая способствует развитию волонтерства. Местным органам самоуправления рекомендовано внедрить аналогичные меры поддержки для своих волонтёров. Контроль за исполнением данного постановления возложен на Министерство по делам молодёжи РТ.

Среди мер поддержки, предусмотренных постановлением, выделяются гранты в виде субсидий из республиканского бюджета, которые могут быть предоставлены некоммерческим организациям, физическим лицам, а также муниципальным автономным и бюджетным учреждениям, занимающимся молодёжной политикой в рамках государственной программы «Развитие молодёжной политики в Республике Татарстан». Кроме того, планируется выделение грантов организаторам волонтерской деятельности и ресурсным центрам в рамках конкурса грантов Раиса РТ, направленного на развитие гражданского общества.

Также в рамках постановления предусмотрены мероприятия для волонтёрских сообществ, оформление личных книжек волонтёров, предоставление площадок для проведения мероприятий добровольческих организаций, встречи добровольцев с общественными деятелями, содействие участию волонтёров, включая людей старше 55 лет, в профильных событиях, а также создание дизайн-макетов для мероприятий, связанных с волонтёрством.

Кроме того, в перечень мер поддержки включены информационная, консультационная, имущественная и методическая поддержка. Информационная поддержка включает размещение сведений о волонтёрских событиях на официальных интернет-ресурсах, привлечение СМИ для освещения мероприятий и информирование о деятельности лауреатов премии «Добрый Татарстан».

Консультационная поддержка включает не только предоставление консультаций по организации волонтёрской деятельности и участию в конкурсах, но и проведение республиканского семинара для специалистов, работающих с добровольцами, форума гражданского участия «Добрый Татарстан», форума волонтёров «#НаДобройВолне» и семинара для «серебряных» волонтёров «Молоды душой».

Имущественная поддержка подразумевает предоставление помещений в безвозмездное пользование ресурсному центру добровольчества, а методическая поддержка — разработку социальных норм и стандартов в сфере волонтёрства. Кроме того, планируется проведение социологического исследования и разработка аналитических материалов для анализа вовлеченности молодёжи муниципалитетов РТ в волонтёрскую деятельность.