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В Татарстане установили норму затрат на бесплатное питание в школах

Правительство республики обновило норматив затр...

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Правительство республики обновило норматив затрат на бесплатное горячее питание для учащихся начальных классов. Согласно постановлению, подписанному премьер-министром Республики Татарстан Алексеем Песошиным, новые нормативы будут действовать в течение трех лет: с 2025 по 2027 годы.

В частности, в 2025 году затраты на одного школьника составят 69,43 рубля, а к 2026 году эта сумма увеличится до 72,21 рубля. В 2027 году планируется дальнейшее повышение до 75,1 рубля в день. Данный шаг направлен на повышение качества питания в школах, что в свою очередь должно положительно сказаться на успеваемости и здоровье детей. Обновленные нормативы являются ярким примером социальных инициатив, направленных на поддержание и развитие образовательной системы Татарстана, а также на создание комфортной и здоровой среды для подрастающего поколения.

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