В Татарстане установят 1 тысячу камер с функцией распознавания лиц

В 2024 году в Татарстане планируется установить 1000 камер видеонаблюдения с передовой функцией распознавания лиц.

По словам министра Айрата Хайруллина, проект «Безопасный город» уже включает 99 тысяч камер, и к 2024 году планируется установить еще 1000 камер с передовыми технологиями распознавания лиц.



Руководители также подчеркнули важность обеспечения информационной безопасности в связи с предстоящими выборами и международными мероприятиями.