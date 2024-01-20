Новости Татарстана
· Артем Акчурин

В Татарстане установят 1 тысячу камер с функцией распознавания лиц

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В 2024 году в Татарстане планируется установить 1000 камер видеонаблюдения с передовой функцией распознавания лиц.

По словам министра Айрата Хайруллина, проект «Безопасный город» уже включает 99 тысяч камер, и к 2024 году планируется установить еще 1000 камер с передовыми технологиями распознавания лиц.

Руководители также подчеркнули важность обеспечения информационной безопасности в связи с предстоящими выборами и международными мероприятиями.

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