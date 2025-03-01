В Татарстане усилят меры безопасности во время Рамадана

Власти Татарстана намерены усилить безопасность в период священного месяца Рамадан и Великого поста. Такое поручение дал Раис республики Рустам Минниханов на совещании в Доме Правительства РТ.

С началом Рамадана многие жители республики присоединились к посту. В мечетях на протяжении месяца проходят дополнительные молитвы — таравих-намазы, а также организуются ифтары. Кроме того, 3 марта у православных верующих начинается Великий пост.

В связи с этим Минниханов призвал руководителей муниципалитетов и религиозных организаций совместно с правоохранительными органами обеспечить порядок и безопасность во время проведения религиозных мероприятий.