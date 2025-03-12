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· 16+ · Екатерина Елисеева

В Татарстане юристы помогли матери погибшего бойца СВО установить факт родства

Юрист пояснила, что после успешного решения это...

pixabay.com

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Государственное юридическое бюро Татарстана оказало помощь жительнице Казани в подтверждении родства с погибшим сыном, что позволило ей претендовать на положенные выплаты. Об этом сообщили в пресс-службе Минюста РТ.

Проблема возникла из-за ошибки в свидетельстве о смерти отца военнослужащего, где было указано неверное отчество. Это вызвало сомнения в родственных связях, и для их установления потребовалось судебное разбирательство.

Главный специалист Госюрбюро Татарстана Екатерина Рыжова подготовила заявление в суд и предоставила необходимые доказательства, что позволило добиться исправления неточностей в документах.

Юрист пояснила, что после успешного решения этого вопроса начался процесс оформления выплат, предусмотренных для родственников погибшего бойца.

С 1 января 2025 года сумма единовременного пособия для семей военнослужащих, погибших в ходе спецоперации, составляет 5,2 млн рублей.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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