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В Татарстане умер народный артист Искандер Биктагиров

В Татарстане умер народный артист Искандер Биктагиров

«Бизнес Online»

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24 декабря в 72 года не стало народного артиста РТ Искандера Биктагирова. О его смерти стало известно, исходя из сообщения пресс-службы филармонии имени Тукая.

Артист родился в 1951 году в деревне Черемшанского района. В 1980-м окончил Казанский химико-технологический институт. В студенческие годы Биктагиров работал артистом хора Государственного ансамбля песни и танца республики.

Прощание с покойным состоится 25 декабря, в мечети Аль-Марджани. Похороны пройдут на кладбище «Курган».

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