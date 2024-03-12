В Татарстане уменьшилось количество мигрантов

В Татарстане наблюдается снижение численности мигрантов по сравнению с предыдущим годом, как показали данные, представленные Татарстанстатом.

Так, в течение 2023 года более 86,6 тысячи иностранцев въехали в республику, что меньше, чем в 2022 году, когда это показатель равнялся - 88,7 тысячи. Из них лишь около 8 тысяч остались проживать в Татарстане, остальные решили покинуть регион. В предыдущем году количество оставшихся составляло 9,6 тысячи человек.





По мнению специалистов, за два года иностранцы активно перемещались внутри региона, однако конкретный рост населения в отдельных городах не отмечался.Согласно отчету, в Татарстане сохраняется внешняя миграция. Фактически, с января по декабрь прошлого года она сократилась с 40,2 тысяч до 37,6 тысячи мигрантов.