В Татарстане УФАС проверит производителей яиц

В связи с ростом цен на яйца, УФАС начала проверки производителей продукта в 10 регионах России, включая Татарстан, с целью выявить возможные случаи картельного сговора. УФАС будет делать соответствующие выводы после проведения проверок.

Инциденты, когда сотрудникам ведомства препятствовали проведению проверок, уже зафиксированы в одном из регионов.

В случае выявления нарушений законодательства о защите конкуренции, будут возбуждены антимонопольные дела.

Отметим, что в двух регионах уже возбуждены дела по поводу единовременного повышения цен на яйца двух производителей.