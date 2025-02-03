В Татарстане учитель технологии вступил в конфликт с учеником 7 класса

По версии следствия, 12 декабря 2024 года учитель технологии одной из школ Чистопольского района вступил в конфликт с учеником 7 класса из-за его дисциплинарных нарушений и применил к нему физическую силу, что было незаконно. После этого ученик рассказал о случившемся своему знакомому, ученику 11 класса, который пришел к учителю с претензиями. Между ними завязалась драка, в ходе которой преподаватель несколько раз пытался ударить старшеклассника и сбил его с ног.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд для дальнейшего рассмотрения.