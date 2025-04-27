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В Татарстане треть вакансий предлагают зарплату выше 100 тысяч рублей

С 1 по 23 апреля работодатели Татарстана опубли...

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С 1 по 23 апреля работодатели Татарстана опубликовали около 31,9 тыс. вакансий. Об этом сообщает пресс-служба hh.ru.

По данным сервиса, в 10% случаев соискателям предлагали зарплату от 180 тыс. рублей. Чаще всего высокие доходы обещают менеджерам по продажам (18% таких предложений), водителям (5%), курьерам (4,5%), программистам и разработчикам (4%).

Самой высокооплачиваемой вакансией месяца стал разработчик встраиваемых систем с доходом до 700 тыс. рублей. Второе место занял региональный представитель (до 600 тыс. рублей на руки). На третьем месте — сразу несколько позиций с оплатой от 500 тыс. рублей: директор по развитию и работе с иностранными клиентами, менеджер по оптовым продажам и технический директор.

Также в топ-10 вакансий по уровню зарплат вошли:

  • Ведущий специалист 1С (от 478 тыс. рублей),

  • Исполнительный директор FinTech (от 400 тыс. рублей),

  • Руководитель направления разработки (от 400 тыс. рублей),

  • Плотник в ИЖС (от 400 тыс. рублей),

  • Senior/Lead C# developer (до 350 тыс. рублей).

Татарстан занял третье место среди российских регионов по доле вакансий с зарплатой выше 100 тыс. рублей: 37,9% всех предложений в республике относятся к этой категории.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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