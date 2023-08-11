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В Татарстане тренд на фото в стиле Барби продержался всего неделю

В Татарстане тренд на фото в стиле Барби продержался всего неделю

unsplash.com

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Сайт Bairbie.me, обрабатывающий фотографии пользователей в стиле Барби на основе нейросетей, вызвал настоящий бум среди россиян. Запуск сервиса оказался успешнее выхода новой версии фоторедактора Lensa, взрывной интерес к которой наблюдался в России осенью 2022 года. Однако тренд на аватарки в образе Барби и Кена почти сошел на нет уже спустя неделю, выяснили эксперты МегаФона.

Наибольший интерес к обработке снимков в барби-стиле абоненты проявили 29 июля, спустя 8 дней с момента выхода одноименного фильма в мировой прокат и всего 5 дней с даты запуска самого сервиса. По сравнению с первым днем работы портала количество заходов в эту дату выросло в 724 раза. Однако уже 30 июля посещаемость сайта упала по сравнению с пиком на 34%, а спустя неделю на 92%.

Активнее всего в Барби или Кена свои аватарки превращали миллениалы (группа 25-35 лет), их доля потребляемого интернет-трафика за первую неделю работы сервиса составила 58%. Зумеры оказались менее подвержены барби-мании, их доля в общем потреблении трафика лишь 22%. Третья наиболее активная аудитория сайта — абоненты 35-45 лет (17% от общего трафика). Ожидаемо женщины демонстрировали больший интерес, они потратили трафика в 2,6 раза больше, чем мужчины.

Рейтинг регионов по активности на сайте возглавляет Москва, на которую пришлось почти 40% трафика за первую неделю. Также в лидерах оказались Санкт-Петербург (10%) и Башкирия (3%). Кроме них в первую десятку вошли Самарская область и Свердловская область, Якутия, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Татарстан и Красноярск.

В Татарстане активнее всего в Барби и Кенов перевоплощались жители в возрастной категории 25-35 лет. Жительницы республики активнее увлеклись популярным трендом: на создание аватарок в образах кукол они потратили в 3 раза больше трафика, чем мужчины.

Фоторедактор Lensa при старте набрал наибольшую популярность у россиян на 9-й день после обновления приложения — 29 ноября 2022 года. При этом в пиковую дату посещаемость Lensa на 73% уступила аналогичному показателю Bairbie.me, а суммарно за первую неделю барби-сервис собрал в два раза больше пользователей, чем его конкурент, также использующий в обработке искусственный интеллект.

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