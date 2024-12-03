В Татарстане температура воздуха поднялась на 8 градусов выше нормы

В минувшие выходные в Татарстане наблюдалась аномально теплая погода. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

Температуры превысили норму на 7-8 градусов благодаря аномальному атлантическому циклону, который затруднил проникновение холодных воздушных масс вглубь континента.

4 декабря из-за близости атмосферного фронта в некоторых районах Татарстана возможен мокрый снег. Ночью температура опустится до 0-5 градусов, а днем ожидается от +2 до -2 градусов.

5 декабря по республике пройдет холодный атмосферный фронт с небольшим снегом. В течение суток температура составит от 0 до 5 градусов. На дорогах возможна гололедица и сильный снег.

6 и 7 декабря Татарстан окажется под влиянием антициклона, осадки маловероятны. В республике начнется резкое похолодание. Ночью и утром температуры будут колебаться от -6 до -11 градусов, а при прояснениях на востоке возможно понижение до -13 градусов. Днем ожидается от -3 до -8 градусов.