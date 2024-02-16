В Татарстане зафиксировали морозы до -45 градусов

Утром 16 февраля жители Мензелинского и Азнакаевского районов Татарстана столкнулись с экстремальными холодами, где термометры показали температуру от 40 до 45 градусов ниже нуля. Люди опубликовали информацию об этом в различных социальных сетях.



Предварительные прогнозы ожидали, что в республике температура опустится до -37 градусов, а в Казани – до -30 градусов. Согласно метеорологическим данным, такое резкое похолодание обусловлено воздействием антициклона и Арктического вторжения в регион.