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В Татарстане ставят цель - жить дольше

Министерство здравоохранения Татарстана ставит ...

incrussia.ru/news

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Министерство здравоохранения Татарстана ставит перед собой цель увеличить среднюю продолжительность жизни до 80 лет до 2030 года.

Президент России поручил достичь уровня в 79 лет к указанному сроку, однако, как отметил в интервью «Татарстан24» министр здравоохранения РТ Марсель Миннуллин, в республике этот показатель может быть достигнут и раньше.

В текущий момент средняя продолжительность жизни составляет 75,25 года, и к 2024 году планируется повысить её до 75,57 года.

По словам министра, ключевую роль в реализации этой программы играют профилактические обследования.

«Увеличение продолжительности жизни — это один из показателей успешности. Главная задача диспансеризации заключается в том, чтобы обеспечить задел на будущие годы в области здоровья граждан. Кроме того, существует система диспансерного наблюдения, которая предусматривает регулярные проверки для людей с хроническими неинфекционными заболеваниями», — добавил Миннуллин.

Министр подчеркнул необходимость повышения доступности медицинских услуг, особенно в районах с низким уровнем медицинского обслуживания.

Кроме того, правительство республики планирует активное развитие физической культуры и спорта, что положительно скажется на здоровье населения. Программы по популяризации здорового образа жизни и профилактике неинфекционных заболеваний, таких как диабет и сердечно-сосудистые болезни, займут центральное место в стратегии.

Вовлечение граждан в профилактические мероприятия, такие как дни здоровья и лекции о питании, поможет создать активное и сознательное общество, что, в свою очередь, будет способствовать увеличению продолжительности жизни.

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