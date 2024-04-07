Новости Татарстана
· Артем Акчурин

В Татарстане стали больше тратить на ритуальные услуги

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В первые два месяца 2024 года в Татарстане наблюдается увеличение объема ритуальных услуг на 3,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом свидетельствуют данные Татарстанстата.

Общая сумма ритуальных услуг, оказанных за этот период, составила 460 миллионов рублей. Особенно высокий рост был отмечен в феврале, когда объем услуг увеличился на 10,2% по сравнению с февралем 2023 года, достигнув 234,1 миллиона рублей, что на 3,3% больше, чем в январе.

Доля ритуальных услуг среди всех услуг в регионе составляет 4,2%.

Ранее, в Казани эвакуировали ТЦ "Кольцо".

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