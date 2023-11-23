В Татарстане средняя пенсия составила 20,6 тысяч рублей

В РТ средний размер страховой пенсии по старости составляет 20 тысяч 673 рублей. Данные сообщил Эдуард Вафин на заседании Госсовета республики.

По мнению спикера, такого результата удалось достичь благодаря повышению пенсии с 1 января 2023 года на 4,8%. С 1 апреля были увеличены социальные пенсии на 3,3%, а с 1 февраля — ежемесячная поддержка пенсионеров выросла на 11,9%.



На сегодняшний в день в республике более 1 миллиона пенсионеров. И одним из основных услуг Социального фонда остается выплата пенсий. Общий расход на выплаты пенсий составляет 273 млрд рублей в год.