Новости Татарстана
· Артем Акчурин

В Татарстане средняя пенсия составила 20,6 тысяч рублей

В Татарстане средняя пенсия составила 20,6 тысяч рублей

gazeta.ru

Подписаться в Telegram

В РТ средний размер страховой пенсии по старости составляет 20 тысяч 673 рублей. Данные сообщил Эдуард Вафин на заседании Госсовета республики.

По мнению спикера, такого результата удалось достичь благодаря повышению пенсии с 1 января 2023 года на 4,8%. С 1 апреля были увеличены социальные пенсии на 3,3%, а с 1 февраля — ежемесячная поддержка пенсионеров выросла на 11,9%.

На сегодняшний в день в республике более 1 миллиона пенсионеров. И одним из основных услуг Социального фонда остается выплата пенсий. Общий расход на выплаты пенсий составляет 273 млрд рублей в год.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане увеличилось количество больных гепатитом C

Интересное в Казани

день назад

ГК ТОЧНО – лидер по созданию инклюзивной среды в России

уничтожение тараканов в подольске

Лонгриды

11 часов назад

Что будет, если оставить враждующих подростков один на один: «Саша против!» и другие сериалы о проблемах взаимоотношений подростков 

Гид по скидкам Казани

3 дня назад

10 вариантов: чем заняться казанцам осенью 2023 года

диагностика двигателя цена в Красноярске

Новости Татарстана

день назад

Из-за снега в ДТП попал бронированный «КАМАЗ-6560М» «Торнадо»

Новости Татарстана

день назад

Причины кризиса «Ак Барса» по мнению Пашкова

Новости Татарстана

11 часов назад

В Татарстане пенсионерка едва не погибла от рук своего внука

Новости Татарстана

день назад

Мэр Казани открыл в Советском районе новый общественный пункт охраны

Новости Казани

12 часов назад

Стало известно, к какому возрасту жители Казани достигают вершины своей карьеры
Лонгриды
2 дня назад

На Татарстан обрушится Эль-Ниньо: синоптик предупредил об аномальной зиме в 2024 году

На Татарстан обрушится Эль-Ниньо: синоптик предупредил об аномальной зиме в 2024 году

Новости Татарстана

42 минуты назад

В Татарстане средняя пенсия составила 20,6 тысяч рублей

Интересное в Казани

день назад

ГК ТОЧНО – лидер по созданию инклюзивной среды в России

Новости Татарстана

час назад

Из казанской школы увезли детей с отравлением

Новости Татарстана

час назад

«Неудачи «Ак Барса» это нормально», - заявил экс-капитан команды Данис Зарипов
Что будет, если оставить враждующих подростков один на один: «Саша против!» и другие сериалы о проблемах взаимоотношений подростков 
Лонгриды
11 часов назад

Что будет, если оставить враждующих подростков один на один: «Саша против!» и другие сериалы о проблемах взаимоотношений подростков 

Новости Татарстана

2 часа назад

Названы причины перебоев оплаты в метро Казани

Новости Казани

4 часа назад

В Казани власти заявили, что планируют построить две новых школы

Новости Татарстана

5 часов назад

В Татарстане принят закон о патриотическом воспитании
Жители Казани честно рассказали, сколько денег они тратят на помощь семье
Новости Казани
12 часов назад

Жители Казани честно рассказали, сколько денег они тратят на помощь семье