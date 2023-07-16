В Татарстане создают региональный оргкомитет по проведению саммита БРИКС в Казани

Для проведения саммита БРИКС в столице Татарстана будет создан специальный комитет из 44 человек

В Татарстане появится республиканский организационный комитет по подготовке и проведению мероприятий в рамках председательства России в объединении БРИКС в 2024 году. В него войдут 44 человека, а возглавит его Раис РТ Рустам Минниханов, отмечается в опубликованном на сайте антикоррупционной экспертизы указе.

Оргкомитет будет отвечать за разработку и утверждение республиканского плана мероприятий БРИКС, анализ хода реализации планов и контроль за их выполнением, а также разработку различных предложений. Ему дадут право, в частности, запрашивать и получать от органов власти информацию, создавать рабочие группы для решения вопросов, приглашать в установленном порядке на свои заседания руководителей и иных представителей органов власти.

Напомним, в апреле Президентом Владимиром Путиным подписан указ, согласно которому Казань станет местом проведения саммита БРИКС в 2024 году.