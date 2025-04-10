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В Татарстане сотрудница ЗАГСа обвиняется по 2 статьям

Нарушения были выявлены в результате слаженной ...

pixabay.com

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Следователи СК по Республике Татарстан завершили расследование уголовного дела в отношении бывшей заведующей отделом ЗАГС Чистопольского района. Женщине предъявлены обвинения по двум статьям Уголовного кодекса — мошенничество в крупном размере (ч. 3 ст. 159) и превышение должностных полномочий (ч. 1 ст. 286).

По данным следствия, в 2020 году, используя своё служебное положение, обвиняемая потребовала от двух подчинённых вернуть ей часть премий, выплаченных официально. Всего она получила более 550 тысяч рублей, из которых каждой сотруднице вернула по 50 тысяч, а остальное присвоила.

Нарушения были выявлены в результате слаженной работы следователей и сотрудников УЭБиПК МВД по Татарстану. Оперативные действия позволили собрать достаточно доказательств для утверждения обвинительного заключения.

Уголовное дело направлено в суд, где его рассмотрят по существу.

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