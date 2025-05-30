В Татарстане сотрудница банка переводила деньги с вкладов клиентов знакомым

В Татарстане сотрудники регионального управления ФСБ задержали женщину, занимавшую должность главного клиентского менеджера в одном из банков. По версии следствия, она вводила клиентов в заблуждение, предлагая открыть вклад, а затем без их ведома переводила деньги на счета знакомых.

В пресс-службе УФСБ по РТ сообщили, что противоправные действия были связаны с нарушением правил эксплуатации автоматизированной банковской системы, относящейся к критической информационной инфраструктуре. Тем самым действия подозреваемой нанесли ущерб защищённому сегменту цифровой среды.

Сумма хищений составила около 4 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 274.1 УК РФ — за неправомерное вмешательство в работу критической информационной инфраструктуры с использованием служебного положения. Данная статья предусматривает лишение свободы сроком от 3 до 8 лет. Ранее МВД также открыло дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ по факту кражи в особо крупном размере.

Расследование продолжается, пишет РБК.