Новости Татарстана
· Алина Алмакаева

В Татарстане сократилось количество крупного рогатого скота

В Татарстане сократилось количество крупного рогатого скота

horse-school.ru

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В регионе Татарстан произошло сокращение числа крупного рогатого скота. По последним данным Татарстанстата, на конец сентября 2023 года зарегистрировано более 905 тысяч особей. Этот показатель отличается от аналогичного периода прошлого года на 1,7% в меньшую сторону. Несмотря на это, количество коров увеличилось на 0,1% до 322,8 тысяч особей. Количество свиней уменьшилось на 3,8%, а количество овец и коз сократилось на 1,5%. Также отмечается снижение числа птиц на 5,5%. Важно отметить, что более 30% поголовья крупного рогатого скота приходится на хозяйства Татарстана.

В сельскохозяйственных организациях Татарстана с января по сентябрь текущего года средний удой молока на одну корову составил около шести тонн. В сравнении с данными за аналогичный период прошлого года, этот показатель увеличился на одну тонну. Отмечается, что яйценоскость кур-несушек осталась практически на прежнем уровне по сравнению с показателями прошлого года.

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