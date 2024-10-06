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В Татарстане сократилось число зарегистрированных браков и разводов

В Татарстане, согласно статистическим данным Та...

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В Татарстане, согласно статистическим данным Татарстанстата, за первые семь месяцев 2024 года наблюдается снижение числа зарегистрированных браков и разводов.

За указанный период в республике заключили брак 12 213 пар, что на 462 меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Это составляет 3,6% от общего числа браков.

Еще одним положительным моментом является уменьшение количества разводов. За это же время в республике расторгли свои браки 7 729 пар, что на 666 меньше, чем в прошлом году. Это свидетельствует о снижении числа разводов на 8%.

Рождаемость в регионе продолжает снижаться. За этот год родилось на 449 детей меньше, чем в 2023-м.

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