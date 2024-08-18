В Татарстане собрать ребенка в школу обойдется в 15 тысяч рублей

В Татарстане подготовка ребенка к школе в среднем будет стоить около 15 тысяч рублей. С учетом того, что новый учебный год начнется через две недели, сейчас самое время проверить, все ли готово для школы, и, если чего-то не хватает, приобрести недостающие вещи.

Аналитики провели расчет, согласно которому расходы на сборы для школьника составят приблизительно 15 тысяч рублей, но эта цифра не окончательная. Все зависит от индивидуальных предпочтений: выбирается ли форма сшитая на заказ или покупается готовая? Нужна ли специальная ортопедическая обувь? Также на итоговую стоимость влияет и место приобретения: будет ли это привычный магазин или площадка маркетплейса.

Важным этапом подготовки к школе является выбор канцелярских принадлежностей. К ним относятся тетради, ручки, карандаши и рюкзаки. Анализируя данный рынок, можно заметить, что цены на эти товары также весьма разнообразны. Некоторые родители предпочитают приобретать качественные и брендовые вещи, считая, что они прослужат дольше, в то время как другие выбирают более доступные варианты, следуя принципу "достаточно для учебы".

Не стоит забывать о дополнительных расходах, которые могут возникнуть в процессе учебы. Например, занятия в секциях или кружках, дополнительные учебники и пособия, необходимые для освоения программы. Эти затраты могут значительно увеличить общую сумму расходов на учебный год, поэтому родителям стоит заранее составить бюджет, учитывая все возможные траты.

Кроме того, многие семьи предпочитают проводить закупку с учетом распродаж и акций. Это позволяет существенно сэкономить, особенно если речь идет о крупных покупках.