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В Татарстане снова выросли цена на бензин

В Татарстане снова выросли цена на бензин

autonews.ru

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С 25 декабря 2023 года по 9 января 2024 в РТ выросла стоимость всех марок бензина. Однако, на дизельное топливо цены понизились. Все данные опубликованы Татарстанстатом.

В особенности, стоимость бензина АИ-98 и выше выросла с 66,12 до 66,67 рубля за литр, что составляет рост на 55 копеек или 0,83%.
Бензин марок АИ-92 и АИ-95 также выросли в цене, но только на 3 копейки или 0,06%.

Как мы отметили ранее, стоимость дизельного топлива уменьшилась на одну копейку, а именно на 0,01%.

Ранее, РТ выросли цены на бензин АИ-98 и дизельное топливо.

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