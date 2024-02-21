В Татарстане снова сильные морозы до -29 градусов

В Татарстане синоптики предупреждают о стуже в -29 градусов. Информацию об этом распространил региональный Гидрометцентр.

Ближе к ночному времени и утром в РТ наступит сильный мороз. Больше всего это коснется юго-восточных районов региона, где столбики термометром могут опуститься до -25...-29 градусов.

Согласно прогнозу, в четверг погода будет переменчивой. Осадки не ожидаются. Ветер будет южный со скоростью 4-9 м/с. В дневное время температура будет варьироваться от -9 до -14 градусов. На дорогах может образоваться гололед. Водителям следует быть внимательнее

В День защитника Отечества погода сильно не измениться. Максимальная температура будет ночью от -16 до -21 градусов, местами до -26. Днем столбики термометров покажут от-7 до -12 градусов.