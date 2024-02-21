Новости Татарстана
· Артем Акчурин

В Татарстане снова сильные морозы до -29 градусов

В Татарстане снова сильные морозы до -29 градусов

РБК

Подписаться в Telegram

В Татарстане синоптики предупреждают о стуже в -29 градусов. Информацию об этом распространил региональный Гидрометцентр.

Ближе к ночному времени и утром в РТ наступит сильный мороз. Больше всего это коснется юго-восточных районов региона, где столбики термометром могут опуститься до -25...-29 градусов.

Согласно прогнозу, в четверг погода будет переменчивой. Осадки не ожидаются. Ветер будет южный со скоростью 4-9 м/с. В дневное время температура будет варьироваться от -9 до -14 градусов. На дорогах может образоваться гололед. Водителям следует быть внимательнее

В День защитника Отечества погода сильно не измениться. Максимальная температура будет ночью от -16 до -21 градусов, местами до -26. Днем столбики термометров покажут от-7 до -12 градусов.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

20 часов назад

В Татарстане ожидается 25-градусная стужа и туман

Интересное в Казани

день назад

«Я всегда знал, что стану хирургом»: Динар Завдатович Рахматуллин поделился историей успеха

в доме травят тараканов и ставят блокировку

Лонгриды

день назад

«В первую очередь мы врачи, а потом блогеры»: как два медика из Пестречинской ЦРБ стали популярны в интернете

Гид по скидкам Казани

2 дня назад

18 вариантов: где и как отметить день рождения в Казани

бухгалтер по реализации в Москве

Новости Татарстана

день назад

Киберкоманда «Ак Барс» проиграла в первом матче «Игр будущего» в Казани

Новости Татарстана

23 часа назад

В Татарстане выросла смертность от онкозаболеваний за 2023 год

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане ожидается плавное потепление

Новости Татарстана

7 часов назад

Стали известны районы с самыми дорогими новостройками Казани

Новости Татарстана

день назад

В Казани из-за ДТП встали трамваи
Лонгриды
7 дней назад

«Рестораны готовят вау-эффект»: где казанцам отметить День Святого Валентина и чем их готовы удивить

«Рестораны готовят вау-эффект»: где казанцам отметить День Святого Валентина и чем их готовы удивить

Новости Казани

34 минуты назад

В Казани на «Играх будущего» УНИКС уступил американцам в баскетбол

Интересное в Казани

день назад

«Мы работаем с "‎Ак Барсом"‎‎ и "‎Рубином"»‎: основатель кожевенной мастерской рассказал о становлении бренда

Новости Казани

54 минуты назад

Пациенты не могут попасть к врачу из-за «Игр будущего» в Казани

Новости Казани

час назад

Путин приехал в Казань
Последствия снежного шторма в Казани: УК не справляются, Метшин призвал горожан выходить на уборку снега
Лонгриды
8 дней назад

Последствия снежного шторма в Казани: УК не справляются, Метшин призвал горожан выходить на уборку снега

Новости Татарстана

5 часов назад

Danone планирует продать российский бизнес компании из Татарстана

Новости Татарстана

7 часов назад

К логистическому центру в Свияжске проведут электроснабжение за 160 млн рублей

Новости Казани

7 часов назад

В доме, где жил Максим Горький могут сделать гостиницу
Ждем АИ-92 по 60 рублей за литр? Что будет с ценами на бензин в Татарстане в 2024 году
Лонгриды
10 дней назад

Ждем АИ-92 по 60 рублей за литр? Что будет с ценами на бензин в Татарстане в 2024 году